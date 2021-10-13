Bugün hava yağmurlu mu? - Haberler
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Bugün hava yağmurlu mu?

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Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde bugün sağanak yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü yağış etkisini kaybederken cuma günü ise 22 ilde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.

Bugün hava yağmurlu mu?

Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bugün hava yağmurlu mu?

Cuma günü; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın'da yağmur bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bugün hava yağmurlu mu?

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Bugün hava yağmurlu mu?
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