Bugün hava yağmurlu mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

48 İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

CUMA GÜNÜ 22 İLDE YAĞIŞ

Cuma günü; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın'da yağmur bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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