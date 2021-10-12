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Buca'da Makedonya rüzgarı esti

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Buca'da Makedonya rüzgarı esti

Buca Belediyesi tarafından merhum Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan anısına düzenlenen festivale müzik,dans,yöresel tatlar ve otantik kıyafetler damgasını vurdu.

İZMİR (Bültenler) - Bu yıl 9.su düzenlenen Buca Balkan Festivali renkli görüntülerle sona erdi.

Festivalde Rumeli Balkan Derneklerinin standları büyük ilgi gördü.Özellikle İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneğinin standı görülmeye değerdi.Standta Makedonya Göçmenlerine özgü yöresel tatlılar,börekler,yemekler, objeler ve kitaplar ziyaretçilerin beğenisini gördü.Başta Buca Belediye Av. Erhan Kılıç olmak üzere Rumeli Balkan Federasyon ve Dernek başkanları İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneğinin standını ziyaret edenler arasındaydı.

Dernek Başkanı Birol Özkardeşler "Buca Balkan Festivali her yıl olduğu gibi bu yılda muhteşem geçti.Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve ekibine çok teşekkür ederiz.Derneğimiz standının bu festivalde de ilgi görmesinden büyük mutluluk ve onur duyduk.Kültürümüzü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak konusundaki çabamız bitmedi , bitmeyecek.Geçmişle gelecek arasındaki köprü olmak bize ayrı bir mutluluk ve onur veriyor.Buda gelecek faliyetlerimiz için bize güç veriyor.Tüm yöneticilerimize ve özellikle kadınlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum.Birllikten kuvvet doğar diyerek çıktığımız bu yolda kültürümüze hizmet etmeye devam edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir tek şeyeihtiyacımız var o da çok çalışmak" dedi.

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