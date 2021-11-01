Bu kafede Türkçe konuşana ikram yok

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de açılan bir kafede, müşterilerin İngilizce konuşabilme becerilerini geliştirebilmek amacıyla tamamen İngilizce konuşuluyor.

İngilizce eğitmeni olan işletmeci Mutlu Şahin, uzun yıllardır hayalini kurduğu İngilizce konseptli kafeyi Eskişehir'de açtı. Bu kafede işletmeciden garsona herkes sadece İngilizce konuşurken, bunun yanı sıra müşterilere sunulan menüler, dergiler ve kitaplar da İngilizce. Kafe konsepti dışında belirli gün ve saatlerde yapılan İngilizce konuşma kulüpleri ile de kişilerin yabancı dilde konuşurken kendilerini akıcı şekilde ifade edebilmeleri hedefleniyor.

"Kronik problemimiz olan İngilizce konuşamamayı bu kafede çözmek istiyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır İngilizce eğitimler verdiğini belirten işletmeci Mutlu Şahin, bu kafedeki konseptlerinin direkt bir eğitimden ziyade, tamamen İngilizce konuşulan bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Kafe hakkında konuşan Şahin, "Buradaki konseptimiz tamamen farklı. Burada İngilizce eğitimden ziyade tamamen İngilizce konuşulan ortam oluşturmak istedik. Yabancı arkadaşlarımızla diğer misafirlerimizi buluşturup burada İngilizcenin normal hayatta konuşulduğu bir hava yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla da kronik problemimiz olan İngilizce pratik yapamama, İngilizce konuşamama, İngilizce konuşmamızı bir yere taşıyamama problemini burada gidermek, halletmek, çözmek istiyoruz" dedi.

"Bu kafe hep hayalimdi"

Yurtdışı tecrübelerinde Türklerin İngilizcenin diğer alanlarında çok usta, fakat konuşma alanında daha zayıf olduğunu gözlemlediğini aktaran Şahin, böyle bir kafe kurmanın hep hayali olduğunu söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizde gözlemlediğim; çok gramer, dilbilgisi üstadı olmalarına rağmen kendilerini İngilizcede çok akıcı şekilde ifade edememeleri. Bundan dolayı meslek hayatımda bu kafe hep hayalimdi. Bu kafe ile de bu hayali gerçekleştirmiş oldum. Burada kapıdan girdiğiniz andan itibaren İngilizce menü alıyorsunuz, İngilizce konuşan garsonumuz sizinle iletişime geçiyor, aynı zamanda da burada sürekli olarak bizimle beraber olan yabancı arkadaşlarımız var. Yabancı arkadaşlarımız misafirlerimizi zaten hemen o ortama çekiyorlar ve İngilizce pratik yapma imkanı sağlıyorlar. Bunun yanında da saatleri ve günleri belli olan 'Speaking Club'larımız (Konuşma Kulübü) var. Bunlara da dilerlerse katılabiliyorlar" diye konuştu.

"Herkesin böyle bir konsepte ihtiyacı varmış"

Kendilerine gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve birçok kişinin böyle bir konsepte ihtiyacı olduğunu fark ettiğini kaydeden Şahin, "Bu benim hayalimdi demiştim, meğerse biz burayı açtıktan sonra şunu anladım, pek çok kişinin içinde kalan bir yara, aynı zamanda da bir ihtiyaçmış. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizin geri dönüşlerinin yanı sıra telefonla, sosyal medyadan ulaşıp tebrik edenler, mutlaka gelmek istediğini söyleyen pek çok ilgiliyle karşılaşıyoruz. Bu ilgiden de çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR