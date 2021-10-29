Bu da 'en güzel patates' yarışması

Pasinler ilçesinde üretilen patateslerin tanıtımı için Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'en güzel patates' yarışması düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesindeki yarışmaya üreticiler büyük ilgi gösterdi. 60 üreticinin hem çiğ hem de haşlanmış patateslerle katıldıkları yarışmanın jüri üyeliğini Kaymakam Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ile üreticiler yaptı. Çiğ patatesleri boy ve görünümlerine göre inceleyen jüri, haşlanmış olanları tereyağı ve Erzurum'un coğrafi işaret belgeli göğermiş peyniri eşliğinde tadına baktı. 10 kişiden oluşan jüri, Yakup Yazıcı'nın ürettiği 'agrial' cinsi patatesi yarışmanın birincisi olarak seçti.