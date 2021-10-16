Brüksel'de yüzlerce kişi 'zorunlu aşı' karşıtı protesto düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brüksel'de yüzlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto düzenledi

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Brüksel'de yüzlerce kişi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunmasını "Güvenli Kovid Belgesi" uygulaması yoluyla zorunlu hale getirmesi protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunmasını "Güvenli Kovid Belgesi" uygulaması yoluyla zorunlu hale getirmesi protesto edildi.

İlaç firması Pfizer'ın merkezi önünde toplanan 800 civarı kişi, "Yeni normalin beni boğuyor", "Çocuklarımız kobay değil", "Zorunlu aşıya hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoyu düzenleyen Doktor David Bouillon, basına yaptığı açıklamada, "18 aydır hastanelerde Kovid-19 tespit edilen kişilerin daha ilk günlerden tedavisi yapılmadı. Bu yüzden bazı kişiler hayatını kaybetti ve yoğun bakıma alındı. Virüs bulaşırsa kan tahlili yapılır, ilaç verilir ve iyileşiriz." dedi.

Hastaneleri görevini yapmamakla ve finans sağlamakla suçlayan Bouillon, "Onlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

Bouillon, Kovid-19 aşısına ilişkin bilimsel, tıbbi ve yan etkileri ile ilgili bilgilerin bulunmadığını savunarak, "Güvenli Kovid Belgesi" uygulamasına karşı olduğunu, aşılı bir kişinin tamamen bağışıklık kazanmadığını, diğer yandan geçmişte Kovid-19'a yakalanan bir kişinin virüse karşı bağışıklığı olabileceğini kaydetti.

Belçika'daki federal bölgeler 9 Eylül'de halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu doğrultuda 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde artık söz konusu belgeyi sunmak zorunlu hale geldi.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Tolga Akış
Spor Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Hava Durumu Fatma Şahin Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Brüksel'de yüzlerce kişi 'zorunlu aşı' karşıtı protesto düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:06:34. #1.13#