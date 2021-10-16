Brüksel'de yüzlerce kişi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunmasını "Güvenli Kovid Belgesi" uygulaması yoluyla zorunlu hale getirmesi protesto edildi.

İlaç firması Pfizer'ın merkezi önünde toplanan 800 civarı kişi, "Yeni normalin beni boğuyor", "Çocuklarımız kobay değil", "Zorunlu aşıya hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoyu düzenleyen Doktor David Bouillon, basına yaptığı açıklamada, "18 aydır hastanelerde Kovid-19 tespit edilen kişilerin daha ilk günlerden tedavisi yapılmadı. Bu yüzden bazı kişiler hayatını kaybetti ve yoğun bakıma alındı. Virüs bulaşırsa kan tahlili yapılır, ilaç verilir ve iyileşiriz." dedi.

Hastaneleri görevini yapmamakla ve finans sağlamakla suçlayan Bouillon, "Onlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

Bouillon, Kovid-19 aşısına ilişkin bilimsel, tıbbi ve yan etkileri ile ilgili bilgilerin bulunmadığını savunarak, "Güvenli Kovid Belgesi" uygulamasına karşı olduğunu, aşılı bir kişinin tamamen bağışıklık kazanmadığını, diğer yandan geçmişte Kovid-19'a yakalanan bir kişinin virüse karşı bağışıklığı olabileceğini kaydetti.

Belçika'daki federal bölgeler 9 Eylül'de halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu doğrultuda 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde artık söz konusu belgeyi sunmak zorunlu hale geldi.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.