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Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde görüldü.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde görüldü.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

Ancak çalışmalara rağmen sahilin belli kesimlerinde deniz marulları görülmeye devam ediyor. Bölgede oturan vatandaşlar da su üzerindeki yeşilliğin ne olduğunu bilmediklerini ancak her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında bu durumla karşılaştıklarını belirtti.

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı
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