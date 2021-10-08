Borçka Belediye'sinin 'Nobel Edebiyat Ödülü' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

ARTVİN'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın, bir gün sonraki paylaşımda da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı. Başkan Ercan Orhan espri yaptıklarını belirterek, "Esprimizin bu kadar beğenileceğini, sosyal medya diliyle söylersek 'yürüyeceğini' beklemiyorduk" dedi.

Borçka Belediyesi'nin 'Twitter' hesabından 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı. Paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" notuna yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın yanlış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından daha önce de ilginç bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımda Prenses Diana ve Prens Charles'in balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın doğru olup olmadığı merak etti. Belediyeden yapılan açıklamada "Amacımız ilçenin doğal ve tabii güzelliklerine dikkat çekmek. Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik. Bu tarz paylaşımları sosyal medya hesaplarımızdan geçmişte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.