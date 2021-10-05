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Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı Ressam Mine Burak'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan değerleri ve ilçede yavaş yavaş azalan sabırlık ağacını konu aldığı sergisi, beğeni topladı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı

MUĞLA - Ressam Mine Burak'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan değerleri ve ilçede yavaş yavaş azalan sabırlık ağacını konu aldığı sergisi, beğeni topladı.

İllüstratör - ressam Mine Burak, Konacık Mahallesi'ndeki Kule Tipi Bodrum evinde ilçenin eski değerleri ve sabırlık ağacı üzerine çalışma hazırladı. Sanatçının ahşap üzerine yaptığı resimler başta olmak üzere çeşitli çalışmalarından oluşan sergisi beğeni kazandı. Mine Burak, sergisine katılanlara agave bitkisi hediye etti.

Sabırlık ağacı ve eserleri hakkında konuşan Mine Burak, şunları dile getirdi:

"Sabırlık ağacı genelde agavelerin içinde çıkan tohumudur. Bu ağaç 10 sene sonra tohum verir. Bu ağacı bizle ilk tanıştıran aslında Cevat Şakir. Onun Mavi Sürgün kitabında sabırlık ağacını tanıyoruz. Orada bu ağaca 'bir anne gibi sabır ve acı kederle dolu bir bitki' der. Neden kederle dolu? O kadar sıcak ki, bu sıcak doğada yetişebilen, hiç su içmeyen, bir anne gibi çocuğuna şefkatle agaveleri bekleyen ve sonunda çıkan çok sabırlı bir bitki. Biliyorsunuz Gümüşlük'te bu sabırlıkların beyaza boyanmışları var. Biz bunları artık dekorasyon olarak kullanıyoruz ama Bodrum'un başka hiçbir yerinde görmüyoruz. Artık bunlar yok oldular. Bu sergide, lütfen bu sabırlık bitkisine dikkatimizi çekelim, bunu her gördüğümüz yerde korumaya çalışalım ve agavelerden Bodrum'a dağıtalım diye bir mesajım var. Eserlerimde de sabırlıklar var."

Sergisinde Bodrum'un eski değerlerini de hatırlatmak için hazırladığı ağaca ve panolara bu değerlerin isimlerini yazan Mine Burak, "Maalesef bizler sömürgeci ruhuyla Bodrum'a gelip Bodrum'un değerlerini hem yok ettik, hem de onları devşirdik. İsim olarak da devşirdik, yaşantı olarak da devşirdik. Mesela eskiden dağlarda tilkişen yetişirdi, şimdi inşaatlar sebebiyle eskisi kadar tilkişene rastlamıyoruz. Körmen vardı, o hiç çıkmıyor." diye konuştu.

Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı

Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı

Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı

Bodrum'un kaybolan değerlerini eserlerine yansıttı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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