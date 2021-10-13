BODRUM, MUĞLA (Haberler.com) - Bodrum kaymakamı kimdir? Bilgehan Bayar kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.

BODRUM KAYMAKAMI KİMDİR?

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, 1979 yılında Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Kayseri'de tamamladı. Ortaöğrenimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamlayan Bayar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Memurluk hayatına 2000 yılında Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlayan Bayar, 2004 yılında Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

Sıralı olarak;

2007-2008 Ordu/Çatalpınar Kaymakamlığı,

2008-2010 Batman/Hasankeyf Kaymakamlığı,

2010-2012 Van/Başkale Kaymakamlığı, Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2012-2014 Muş/Hasköy Kaymakamlığı,

2014-2015 Tokat Vali Yardımcılığı,

2015-2018 Antalya/Kaş Kaymakamlığı,

2018-2021 Sakarya/Sapanca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

20/08/2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile ilçemize atanan Bilgehan Bayar, 06.09.2021 tarihinde Bodrum Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Bayar evli ve 3 çocuk babasıdır.

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