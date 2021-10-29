'Biz değil miydik, bir değil miydik' projesi ile Osmanlı başkentlerini gezecekler

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin 'Biz değil miydik, bir değil miydik' projesi kapsamında, öğrencilerin Osmanlı başkentlerini görmesi için gezi düzenlendi. Geziye katılan 20 öğrenci, Bilecik, Bursa, İstanbul ve Edirne'yi ziyaret edecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 'Biz değil miydik, bir değil miydik' projesi kapsamında, yaşayarak yerinde öğrenme metodunu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması için gezi düzenledi. Gezinin tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkenin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih- ortak yaşam bilinci oluşması adına düzenlendiği belirtildi. Proje kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi, Hürriyet Anadolu Lisesi, Menemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Haldun Koşal Anadolu Lisesi, Mahzar Zorlu Anadolu Lisesinden kura ile 20 öğrenci seçildi. Öğrenciler, 3 gün boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Bilecik, Bursa, İstanbul ve Edirne'yi gezecek.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilara Korkmaz (15) ise "Öğretmenim bana geziden bahsedince çok mutlu oldum. Ailemle de görüştükten sonra gitmeye karar verdim. Osmanlı başkentlerini gezmek bana çok şey kazandıracak. Polislerimize teşekkür ederim" diye konuştu. Velilerden Hayriye Özay da projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, Türk bayrağı ile poz verdikten sonra yola koyuldu.