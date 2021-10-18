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Bişkek Türk Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Bişkek Türk Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Kırgızistan'da, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kırgızistan'da, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Okulun konser salonunda milli marşların okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okudu, şiir ve ilahiler seslendirdi.

Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, konuşmasında, Hazreti Peygamberin insanlara karşı yüksek vefa duygusunun önemini anlattı ve hayatından örnekler verdi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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