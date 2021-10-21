Bir Zamanlar Çukurova Şermin kim? Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova Şermin kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Şermin Arcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Şermin Arcan (Sibel Taşçıoğlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Şermin Arcan (Sibel Taşçıoğlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ŞERMİN KİM?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin Arcan karakterini "Sibel Taşçıoğlu" canlandırmaktadır.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, (d. 28 Temmuz 1976, Bursa) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora 'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosunda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe, Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Gülbahar Sultan

2016 : Kehribar : Sanem Yarımcalı

2013 : Medcezir : Nevin Koper

2012 : Bulutların Ötesi : Asiye

2010 : Yasemince : Gülay

2009 : Aile Saadeti : Belkıs

2008 : Pulsar : Sinem

2007 : Gönül Salıncağı

2006 : Gözyaşı Çetesi : Sevda

2004 : Yadigar : Oya hemşire

2003 : Mühürlü Güller

2003 : Rus Gelin : Fatma (Film)

2002 : Ekmek Teknesi : Sevda

2002 : Berivan

2002 : Kibar Ana

2002 : Anne Babamla Evlensene

2000 : Karakolda Ayna Var

2000 : Evdeki Yabancı

1999 : Akşam Güneşi

1995 : Çiçek Taksi

Haberler.com - Gündem