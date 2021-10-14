Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni katılan Betül karakterini canlandıran İlayda Çevik son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde Betül karakteri ilk kez görüldü. Diziye yeni katılan Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. İzleyiciler internette en çok "Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularına cevap aramakta. İşte detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BETÜL KİMDİR?

Bir Zamanlar Betül, Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın ise kuzenidir. Paris'ten gelmiş ve doğduğu yer olan Çukurova'ya geri gelmiştir. Betül karakterine güzel oyuncu İlayda Çevik hayat vermektedir.

Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir?

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, Türk tiyatro oyuncularından olup son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veriyor.

İlayda Çevik, oyunculuk hayatına küçük yaşlarda Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kent tiyatrosunda başlamıştır. Orta okula giderken tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde almıştır. Sonraları eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde devam etmiştir.

Profesyonel olarak oynadığı ilk tiyatro oyunu "Çocuk Bahçesi" adlı çocuk oyunu olmuştur. Ardından Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

Tiyatro oyunculuğunun yanında çeşitli dizilerde de rol almıştır.

İlk olarak 2013 yılında "Karagül" adındaki dizide tanınmıştır.

2015 yılında ise ilk kez "Kızım İçim" isimli sinema filminde bazı ünlü isimlerle beraber rol almıştır. Bu isimler; Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek'tir.

2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisine dahil olmuştur.

Son zamanlarda ise Gel Dese Aşk adlı dizide Bahar Çetin karakterine hayat verirken geçtiğimiz günlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine Betül karakteri ile katılmıştır. Dizide Hamiyet hanımın kızı rolünü canlandırmaktadır.

İyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

Rol aldığı diziler

2013- Karagül

2017- İsimsizler

2018-Sen Anlat Karadeniz

2020- Gel Dese Aşk

2021- Bir Zamanlar Çukurova

Rol aldığı filmler

2015- Bir Cenaze

2015- Kızım İçin

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Haber: Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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