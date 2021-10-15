BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Eren Şenyayla- Sağgöze' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında bölücü terör örgütü tarafından eylem amaçlı toprağa gömülü halde 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Adaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Eren Şenyayla- Sağgöze' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında bölücü terör örgütü tarafından eylem amaçlı toprağa gömülü halde 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı düzeneğinin, operasyon bölgesinde imhası kameralara yansıdı. Sonbahar-Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş- Bingöl illerinde 'Eren Şenyayla-Sağgöze' Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü metal tenekede içeresinde 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilme anları ise kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri, PKK'nın kış üstlenmesi engellemek ve bölgede oldukları değerlendirilen örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor.

BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

 Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Ali Koç Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Stefan Kuntz Tolga Akış Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BİNGÖL'DE 5 KİLO PLASTİK PATLAYICI İMHA EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 23:56:26. #1.12#