BİLSEM SOSYAL BİLGİLER VE COĞRFAYA ÖĞRETMENLERİMİZ, SİVAS'TA 3. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ'NDE BULUŞTU.

14-17 Ekim 2021 tarihleri arası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde III. Coğrafya Eğitimi Kongresi düzenlendi. Uluslar ve uluslararası düzeyde birçok sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmeni ile akademisyeninin bir araya geldiği kongrede Bilsem'lerde görev yapan 154 coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmeni katıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan kongreye yurt içi ve yurt dışından birçok sosyal bilgiler ve coğrafya eğitimcisi biraya geldi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, kongre düzenleme kurulu ile yaptığımız istişarelerimiz sonucunda BİLSEM'lerde görev yapan sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenlerimize 21. yüzyıl becerilerini esas alan hem sınıf ortamında hem de arazide uygulayabilecekleri yaratıcı ve yenilikçi birçok etkinlik ile proje eğitimlerinin yer aldığı 25 adet atölye eğitimi tasarlandı.

Bu atölyelerde BİLSEM'lerde görev yapan toplam 154 sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmeni, alanında uzman hocalarımızdan eğitim alabildikleri gibi yurt dışından ve yurt içinden birçok akademisyenin konferans ve panellerine katılım sağlama imkanı elde ettiler.

İlk kez bir uluslararası kongrede öğretmenlerin toplu olarak eğitime alındığı ve eğitimlerden öğretmen memnuniyetlerinin yüksek olduğu III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresine ev sahipliği yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Koç'a, tüm düzenleme kurulu üyelerine ve BİLSEM öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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