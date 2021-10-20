Bilecik'te yaşayan muhacirlerden Vali Kızılkaya'ya ziyaret - Haberler
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Bilecik'te yaşayan muhacirlerden Vali Kızılkaya'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te yaşayan muhacirlerden Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Heyet üyeleri, Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı'nın yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliği'ne atanan Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Kızılkaya'ya yeni görevinin başarılı olmasını dileyen Dernek Başkan Yardımcısı Sami Erçin ve Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Çobanoğlu, Kenan Aksu ve Ruşen Gül eşlik etti. - BİLECİK

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