Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi - Haberler
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Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasındaki toplantıya, 2. Sınıf Emniyet Metin Demirci, Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Akıncı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Şenarslan ile Emniyet Müdürlüğünün birim amirleri katıldı.

Toplantıda, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanları ile ilgili görsel sunum yapıldı.

Erdoğan, bugüne kadar yapılan çalışmalar dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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