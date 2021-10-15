Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetimde, kuralları ihlal eden 3 iş yerine toplam 310 bin lira para cezası kesildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetimde, kuralları ihlal eden 3 iş yerine toplam 310 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Turizm Komisyonu tarafından Beyoğlu'nda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'ndaki mekanlar ile hanutçulara yönelik denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, Büyükşehir ve Beyoğlu belediyelerine bağlı zabıtalar ile SGK personeli katıldı.

Ekipler, İstiklal Caddesi'ndeki denetimde, hanutçuluk yapan bir kişiyi takip ederek suçüstü yaptı. Hanutçuya 204 lira cezai işlem uygulandı.

İstiklal Caddesi'nde bir ara sokaktaki kafeyi denetleyen ekipler, pandemi kapsamında yasak olmasına rağmen nargile servisi yapıldığı için ceza kesti. Ayrıca nargile satış ruhsatı da olmadığı öğrenilen işletmenin yabancı iki kişiyi kaçak olarak çalıştırdığı belirlendi. İşletmeye 140 bin lira para cezası kesildi.

Tarlabaşı'nda ruhsatsız olduğu belirlenen bir gece kulübü, 160 bin lira ceza kesilerek mühürlendi. Çalışma belgesi olmadığı halde mekanda çalışan 4 kişi de polis merkezine götürüldü.

Ekipler, İstiklal Caddesi'nde bulunan ve fahiş fiyat tarifesi uygulandığı şikayeti alınan bir gece kulübünü de denetledi. Yapılan kontrolde bazı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu tespit edildi. Gece kulübüne 10 bin lira ceza kesildi.

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beyoğlu'nda turistik mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı - Haberler
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