Vatandaş artık çileden çıktı! Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti - Haberler
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Vatandaş artık çileden çıktı! Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vatandaş artık çileden çıktı! Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti

İstanbul'daki taksi çilesi, giderek katlanılamaz bir hal alıyor. Beyoğlu'nda kendisini araca almayan taksiciye sinirlenen vatandaş, aracın kaputuna çıkarak isyanını dile getirdi.

İstanbul'da son günlerde artan ve vatandaşların günlük hayatını zindana çeviren taksi çilesi, gündemde yer almaya devam ediyor. Beyoğlu'ndan gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ISRARLA YOLCUYU ALMADI

Geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaş artık çileden çıktı! Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti

Vatandaş artık çileden çıktı! Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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