Bergama'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bergama Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, muhtarların, halkın devlete ihtiyaç duyduklarında çalacakları ilk kapı olduğunu dile getirerek, "Demokrasimizin gözbebeği, yerinde yönetimin ilk temsilcileri olan muhtarlarımızın gününü kutlarım." dedi.

Muhtarlığın vatandaşlara en yakın idari birim olduğunu belirten Koştu, "Bizim en büyük ortağımız ve çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın gününü kutlarım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır, kılcal damarıdır'. Kamu yönetiminin en iyi şekilde yerine getirilmesi yolunda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli bir hizmet odağıdır. Biz de belediye olarak bu bilinçle çalışmalarımızı yürütmeye, yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Seçilmiş Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Yaramış, Bergama Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve protokol üyeleri de katıldı.