"Beni Fark Et" Projesi ile Devlet Korumasında Yetişen Çocuklara Otizm Taraması

ANKARA (Bültenler) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle korunma ve bakım altında yetişen çocuklara otizm taraması yapılması amacıyla "Beni Fark Et" Projesi başlatıldı.

Gerçekleştirilen proje ile Ankara Çocuk Evlerinde çalışan 164 sağlık ve bakım personeline otizm spektrum bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar konusunda eğitim verildi. Personel eğitiminin tamamlanmasının ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan gönüllü doktorlar tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta Ankara'da devlet korumasında bulunan 18 aylıktan başlayarak 6 yaşına kadar olan çocuklara otizm taramalarına başlandı.

Taramalar sonucunda otizm tanısı alan ya da otizm konusunda riskli bulunan çocukların takibi proje sorumlusu hekimler tarafından yürütülecek.

Proje ile kuruluşlarda kalan otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi ve uygun bakım modellerinden yararlanarak hayata hazırlanması amaçlanıyor. "Beni Fark Et" ile otizmli olduğu tespit edilen çocukların uyumsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması açısından, meslek personeline ve bakım personeline farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Ankara'da başlayan taramaların Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca projenin ülke genelinde yaygınlaştırılarak Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerinde kalan tüm çocukları kapsaması hedefleniyor.

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