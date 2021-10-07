'Ben-Sen-Onlar' sergisi, Meşher'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Ben-Sen-Onlar" sergisi, Meşher'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Çiğdem Simavi hamiliğinde "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi Meşher'de açıldı.

Çiğdem Simavi hamiliğinde "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi Meşher'de açıldı.

Deniz Artun'un küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1850–1950 yılları arasında Türkiye'de yaşamış kadın sanatçıların eserlerinden bir seçkiye yer veriyor.

"Ben-Sen-Onlar" ismini Şükran Aziz'in bir eserinden alan sergi ile Meşher, Türkiye'den çağdaş kadın sanatçılara köklerini keşfetmeye davet ediyor.

Meşher'in üç katında gerçekleşen sergide, 117 kadın sanatçıdan 232 eser yer alıyor.

Sergide kadın sanatçılardan Naile Akıncı, Nükhet Aksoy, Maide Arel, Hale Asaf, Perran Berrünnisa Atamdemir, Jülide Atılmaz, Can Ayan, Neşe Aybey, Şükran Aziz, Hatice Şahiye Barlas, Iraida Barry, Behice Nuri, Saime Belir, Belkıs Mustafa, Lerzan Bengisu, Sabiha Bengütaş, Nimet Berdan, Aliye Berger, Semiha Berksoy, Mevhibe Meziyet Beyat, Deniz Bilgin, Zerrin Bölükbaşı, Zabelle C. Boyajian, Sabiha Bozcalı, Halet Çambel, Refia Edren Çiray, Nevin Çokay, Hamiye Çolakoğlu, Gül Derman, Didar Tahsin, Şükriye Dikmen, Tiraje Dikmen, Güzin Duran, Ayhan Dürrüoğlu, Afife Ecevit, Nazlı (Emin) Ecevit, Efruz Cemil, Melahat Ekinci, Esma Ekiz, Emine Semiyye Hilmi, Selma Emiroğlu, Özden Akbaşoğlu Ergökçen, Nebahat Erkekli, Mari Ertoran (Kaloyan), Semiha Es, Esma İbret Hanım, Eren Eyüboğlu, Fatma Saime Cenap, Seniye Fenmen, Sühendan Fırat, Bilge Friedlaender, Lina Gabuzzi, Filiz Özgüven Galatalı, Ruzin Gerçin, Mari Gerekmezyan, Vildan Gizer, Nevide Gökaydın, Beyza Gönensay, Bedia Güleryüz, Hatice Süleyman, Hayriye Nuri, Seta Hidiş, Sara Farhi Huntzinger, Selime Işıtan, Mürşide İçmeli, Nasip İyem, Naciye İzbul, Sare İsmet Kabaağaçlı, İvon Karsan, Gencay Kasapçı, Nevzat Kasman, Sevim Kent, Türkan Kıran, Sabahat Kırlı, Füreya Koral, Hakkiye Koral, Emel Korutürk, Melike Abasıyanık Kurtiç, Müreccel Küçükaksoy, Harika Lifij, Mihri Rasim (Müşfik), Yıldız Moran, Muhterem Ömer, Muide Esad, Müfide Kadri, Nedime Ahmet, Nevin Edhem, Nimet Raif, Nüveyre Faik, Maryam Özacul (Özcilyan), Necla Özbay Özdemir, Rahime Yusuf Ziyaeddin, Rana Salih, Ruhiye, Safiye, Kristin Saleri, Mukaddes (Erol) Saran, Bedia Sarıkaya, Leyla Gamsız Sarptürk, Melek Celal Sofu, Harika Söylemezoğlu, İvi Stangali, Virginia Stolzenberg, Emel Şahinkaya, Maryam Şahinyan, Nasra Şimmeshindi, Şüküfe İbrahim, Taciser Salih Şakir, Cahide Tamer, Leman Tantuğ, Zekavet Bayer Taş, Frumet Tektaş, Celile Uğuraldım, Melahat Üren, Mary Adelaide Walker, Fahrelnissa Zeid, Elisa Pante Zonaro eserleriyle yer aldı.

Sergi, 27 Mart'a kadar İstiklal Caddesi'ndeki Meşher'de açık kalacak.

???????

Ben-Sen-Onlar sergisi, Meşher'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ben-Sen-Onlar sergisi, Meşher'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif! Kayalıklar arasında bulunan 'Saklı şapellere' bugüne kadar hiç el değmemiş

Sümela Manastırı'nda tarihi keşif! Kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Asiltürk Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz
Spor Muslera Mesut Özil Kim Min-jae Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Ben-Sen-Onlar' sergisi, Meşher'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:06:57. #1.12#