Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti

SAKARYA (İHA) – Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti.

SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Belediyeden çıkartılan iki İşçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Garaj Amirliği yapan Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, iddiaya göre, bir süre önce belediyeden işten çıkartılan iki şahsın saldırısına uğradı. Düğünden çıktıkları esnada saldırıya uğrayan Parlak ve Soytürk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan Karasu Belediyesi Garaj Amiri Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, düğünden çıktıktan sonra araçlarına yöneldikleri esnada iki şahıs tarafından darp edildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralı Ahmet Parlak ve Metin Soytürk, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burnunda kırık olduğu belirlenen Parlak, hastanede yapılan müdahale sonrasında taburcu edildi. Ayağında kırık bulunan Soytürk'ün ise, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Darp olayını gerçekleştiren iki şüphelinin ise bir süre önce belediye bünyesinde çalıştıkları ve işten çıkartıldıkları iddia edildi. Polis ekipleri olay sonrasında kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Şüpheliler E.G. ve K.Ç., polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Aracın motor bölümünden çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı

Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Aracın motor bölümünden çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı

 Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri
Magazin İbrahim Tatlıses Zeynep Bastık
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 09:23:54. #1.13#