Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti

SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Belediyeden çıkartılan iki İşçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Garaj Amirliği yapan Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, iddiaya göre, bir süre önce belediyeden işten çıkartılan iki şahsın saldırısına uğradı. Düğünden çıktıkları esnada saldırıya uğrayan Parlak ve Soytürk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan Karasu Belediyesi Garaj Amiri Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, düğünden çıktıktan sonra araçlarına yöneldikleri esnada iki şahıs tarafından darp edildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralı Ahmet Parlak ve Metin Soytürk, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burnunda kırık olduğu belirlenen Parlak, hastanede yapılan müdahale sonrasında taburcu edildi. Ayağında kırık bulunan Soytürk'ün ise, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Darp olayını gerçekleştiren iki şüphelinin ise bir süre önce belediye bünyesinde çalıştıkları ve işten çıkartıldıkları iddia edildi. Polis ekipleri olay sonrasında kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Şüpheliler E.G. ve K.Ç., polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

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