Belediye seçimleri ne zaman? Bir sonraki yerel seçimler ne zaman? 2023 2024 seçimleri ne zaman?

Belediye seçimleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yerel seçimler için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Toplamda 13 partinin katılacağı yerel seçimler için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2021 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel Seçimler, Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir. Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

SON SEÇİM 2019'DA YAPILDI

Belediye seçimlerinin yapılacağı tarihler yakın zamanda vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Son olarak 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Seçim sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ülkenin başkenti Ankara ve en büyük şehri İstanbul dahil olmak üzere metropol bölgelerinde güçlü bir performans sergileyerek bu şehirlerde iktidar partilerinin gerilemesine yol açtı ve yönetimi ele aldı. Millet İttifakı ülkenin en büyük üçüncü şehri İzmir'i elinde tutmaya devam ederken Adana, Antalya ve Mersin gibi diğer büyükşehirleri de kazandı ve ülkenin en fazla nüfusa sahip 6 şehrinin 5'inde başa geçti.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem