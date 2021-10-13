Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Polis Akademisi Başkanlığı 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. 10 bin kişilik alımın başvuru tarihleri ve başvuru şartları, 2021 JGK bekçi alımı başvuru kılavuzunda yer alacak. Peki, Bekçilik alımı ne zaman 2021? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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