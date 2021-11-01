'Bazı kaplıcalardaki çamur sağlıklı değil'

KONYA (DHA) - KONYA'da jeoloji mühendisi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, TÜBİTAK destekli 21 kaplıcada yaptıkları araştırmada tedavi amaçlı çamur banyolarındaki çamurların bazılarında arsenik ve cıvaya rastlandığını belirterek sağlıklı olmadıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Türkiye'de, termal kaplıcaları, su ve çamurunun şifasıyla sağlık turizminde önemli bir yere sahip. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, TÜBİTAK desteğiyle 21 kaplıcada, su ve tedavi amaçlı kullanılan çamur banyolarında araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda bazılarının çamurunda arsenik ve cıvaya rastlandı. Karakaya, arsenik ve cıvanın da insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, çamur banyosunda kullanılan çoğu çamurun sağlıklı olmadıklarını belirlediklerini söyledi.