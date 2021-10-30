Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü Yağmur yağışının yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığı Bayburt'ta, bazı köy ve yaylalar beyaza büründü.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

BAYBURT - Yağmur yağışının yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığı Bayburt'ta, bazı köy ve yaylalar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmeye başladığı Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Aydıntepe'ye bağlı Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırında bulunan Dumlu, Günbuldu ve Kavlatan Köyleri ile yaylalarında tamamen kış yaşanmaya başlandı.Meraların tamamen kardan kapandığı yaylalarda büyükbaş hayvanlar ahırlara çekilmeden önce kısa süreliğine otlaklara salındı. Yüksek kesimlerde kış esaretinin başladığını belirten vatandaşlar, "Soğuk günler bizleri bekliyor" dedi.

Öte yandan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title