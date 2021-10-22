BAYBURT'TA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası ve Bayburt Muhtarlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu'nun konuşmalarının ardından sona erdi. BAYBURT MUHTARLAR DERNEĞİNDEN ZİYARETBayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten dolayı Başkan Altundaşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkanımız Pekmezci muhtarlar gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Misafirperverliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür eden Altundaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak günün anısına çiçek takdim ettiler. MERKEZ İLÇE VE KÖY MUHTARLARI DERNEĞİNDEN ZİYARETBayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası ile yönetim kurulu üyeleri 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Kalekahyası ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkanımız Pekmezci muhtarlar gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Misafirperverliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür eden Kalekahyası ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak günün anısına çiçek takdim ettiler. BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJIBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu vesile ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. "

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