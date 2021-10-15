Battlefield 2042 Hazard Zone Modu Tanıtıldı - Haberler
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Battlefield 2042 Hazard Zone Modu Tanıtıldı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Battlefield 2042 Hazard Zone Modu Tanıtıldı

EA ve DICE, Battlefield 2042'nin Hazard Zone modu için fragman yayınlandı ve ilk detayları paylaştı.

EA ve DICE, Battlefield 2042 Hazard Zone modu için fragman yayınlandı.

Battlefield 2042'de yer alacak üç büyük moddan biri olan Hazard Zone sonunda detaylandırıldı. Battlefield 2042′deki standart çok oyunculu modların ve Battlefield Portal'ın dışında üçüncü mod olan Hazard Zone, Escape From Tarkov ve Hunt: Showdown oyunlarına benzer bir deneyim sunacak.

Battlefield 2042 Hazard Zone modu oyuncuların birbirlerini öldürerek skor elde etmesinden ziyade, dörder kişiden oluşan birden fazla takımın tek bir haritadaki veri disklerini toplayıp hortum nedeniyle sürekli daralan haritadan kaçması üzerine kurulu olacak. Bu esnada gerçek oyunculardan oluşan veya yapay zekanın kontrol ettiği takımlarla çatışmalar da olacak. Bu modda herkesin tek bir şansı olacak, ölen oyuncu bir daha devam edemeyecek. Hazard Zone modunda oyunun çok oyunculu modlarındaki haritalar yer alacak.

Battlefield 2042, 19 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Yakın zamanda oyun için açık beta düzenlenmiş ancak teknik sorunlar nedeniyle serinin hayranları oyununu durumundan memnun olmamıştı.

Birkaç gün önce ise Tom Henderson tarafından Battlefield 2042'nin geliştirme sürecine dair çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre, Battlefield 2042'nin yapımına battle royale türünde bir oyun olması şeklinde başlandığı fakat daha sonra bu planların değiştiği öne sürülmüştü.

Battlefield 2042'nin Battle Royale Oyun Olması Planlanıyordu

Battlefield 2042'nin Hazard Zone modu için yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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