Başkentte hekimlerden nöbet saatlerinin kısaltılması için protesto

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki gece nöbetinden çıktıktan sonra yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen'in, yoğun nöbetler nedeniyle kaza yaptığını öne süren bazı hekimler, nöbet saatlerinin kısaltılarak çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan hekimler, Kadın Doğum Kliniği Asistan Doktoru Şen'in trafik kazası yapmasına günaşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin sebep olduğunu iddia etti.

Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyon Üyesi Dr. Benan Koyuncu, sağlık hizmetlerine yönelik talebin Kovid-19 salgınının da etkisiyle her geçen gün arttığını belirterek, bunun özellikle asistan hekimlerin iş yükünü fazlalaştırdığını söyledi.

Koyuncu, şöyle konuştu:

"Ayaktan başvuru ve yatan hasta yükündeki artış karşısında asistan hekimler uzun mesai saatleri boyunca birden fazla kliniğe bakmaya mecbur bırakılarak artan talep karşılanmaya çalışılmaktadır. Yıllardır asistan hekimlerin temel sorunlarından biri olan 36 saat çalışma, günaşırı nöbetler, eğitimi değil sağlık hizmetini önceleyen anlayış bizi bugünlere getirmiştir. Daha önce de bu çalışma şartlarının ölüm getirdiği vurgulanmasına rağmen çalışma şartlarımızda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir."

Asistan hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen Koyuncu, "Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim istiyoruz. İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını, adaletsiz görev dağılımına son verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Koyuncu, ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasını ve nöbet ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın, ön koşulsuz tanımlanmasını talep etti.

Programda konuşan CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de hekimlerin, çalışma şartlarının düzeltilmesine ilişkin taleplerine destek verdi.