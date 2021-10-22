SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - BAŞKAN ULUDAĞ MUHTARLARLA YEMEKTE BULUŞTU 22 Ekim, 2021

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sarıçam'da bulunan 68 mahallenin muhtarı ile kutlama yemeğinde bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından Sarıçam'da bulunan 68 mahalle muhtarına bir kutlama yemeği verildi. Sarıçam İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin ile birlikte, ilçede bulunan muhtarların tamamına yakınının katıldığı yemekte konuşan Başkan Uludağ, görev süresi boyunca mahalle muhtarları ile uyum içerisinde bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"MUHTARLARIMIZ MESAİ MEFHUMU GÖZETMEDEN HİZMET YAPIYORLAR"

Konuşmasında halka hizmette, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından birinin, muhtarlık müessesesinin olduğuna dikkat çeken Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Muhtarlarımız, vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ulaşması noktasında her zaman en ön safta yer alan temsilcileridir. Sizler halkımızın kendi içinden biri olarak, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri, mesai mefhumu gözetmeden hizmet yapan en önemli makamlardan birini temsil eden bizlerin de en yakın yol arkadaşlarısınız. "

"SARIÇAM'DA AİLE İKLİMİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Yoğun çalışma tempoları içerisinde vatandaşa hizmette Sarıçam'da aile iklimini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uludağ konuşmasını şu sözlerle tamamladı " Çalışma tempomuzda günün her saati sizlerle bir arada olma fırsatımız oluyor, bundan sonrada olmaya devam edecek. Bugüne kadar Sarıçamlıya hizmet noktasında bizleri yalnız bırakmayan, gayretlerini sakınmayan demokrasimizin temel taşı olan, siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha muhtarlar gününüzü kutluyorum. "dedi.

Sarıçam İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin ise yaptığı konuşmada, muhtarların halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini ilk elden dinlemek ve karşılamak adına çok anlamlı bir görev yaptıklarını belirtti.

Konuşmasında Sarıçam İlçe Kaymakamlığı, Sarıçam Belediyesi ve tüm mahalle muhtarları ile çok uyumlu bir çalışma ortamları olduğuna vurgu yapan Gültekin, vatandaşa hizmet noktasında Sarıçam Kaymakamlığı ve Sarıçam Belediyesi birlikte çalışarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek organizasyon için Başkan Bilal Uludağ'a teşekkür etti.

Muhtarlar dernek başkanı İsmail Güder de "Çok kıymetli bu organizasyon İçin Sarıçam Belediye Başkanımız Sn. Bilal Uludağ beyefendiye ve İlçe Kaymakamımız Sn. Müfit Gültekin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızdan, Belediyemizin hizmetlerinden ve bizlere yaklaşımından memnunuz. Halkımıza daha iyi hizmet etmek için Belediyemizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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