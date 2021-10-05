Başkan Tavlı: 'Sokak hayvanları toplumsal bir sorumluluğumuzdur' - Haberler
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Başkan Tavlı: "Sokak hayvanları toplumsal bir sorumluluğumuzdur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tavlı:

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentteki sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladıklarını belirterek, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentteki sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladıklarını belirterek, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ünye Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları hakkında çalışmalarını sürdürürken, özellikle kış ayları öncesinde çalışmalar hızlanıyor. Yıl içerisinde sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve sağlık kontrollerini düzenli olarak kontrol ediliyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesi ile belediye tarafından oluşturulan barınma alanını ziyaret etti. Ünye Belediyesi ekiplerinin, yılın 365 günü sokak hayvanları ile yakından ilgilendiğinin altını çizen Başkan Tavlı, "Sadece 4 ekim tarihinde değil yılın her günü bu dostlarımızın korunmaya ve bakılmaya ihtiyacı var. Bununla ilgili bizler yerel yönetim olarak üzerimize düşeni imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün özellikle burada olmamızın sebebi bu konu ile alakalı farkındalık oluşturmaktır. Yoksa ekiplerimiz her gün düzenli olarak sokak hayvanlarımızın beslenme ve barınma gibi tüm ihtiyaçlarını yakından takip ediyorlar. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi ve sokak hayvanları ile ilgili ortak yaşam alanlarında birlikte hareket etme zorunluluğumuzun oluşması hissiyatı noktasında farkındalığın oluşmasını diliyoruz. Bu süreçte bu dostlarımızın da Allah'ın bizlere emanet ettiği birer canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu dostlarımızın ihtiyaçları insanlık olarak hepimizin sorumluluğundadır" dedi. - ORDU

Başkan Tavlı: Sokak hayvanları toplumsal bir sorumluluğumuzdur

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Haber: Başkan Tavlı: 'Sokak hayvanları toplumsal bir sorumluluğumuzdur' - Haberler
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