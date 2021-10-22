Başkan Soyer: "İzmir'e hayırlı olsun"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A. Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasında 9'uncu dönem toplu iş sözleşmesi, gece saatlerinde imzalandı. Başkan Tunç Soyer, çalışanların emeklerinin karşılığını aldığını ve vatandaşların da mağdur olmadığını belirterek, "İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

İzmir Metro A. Ş. yönetiminin yetkilendirdiği SODEMSEN ile metro ve tramvay işletmelerinde örgütlü olan Demiryol İş Sendikası arasında devam eden 9'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, gece saatlerinde anlaşmayla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Metro A. Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Metro ve Tramvay işletmelerinde, farklı iş kollarında görev yapan 627 çalışanı kapsayan sözleşmeye göre, en düşük personel maaşı brüt 4 bin 856 TL'den, brüt 7 bin 553 TL'ye çıkarıldı. En yüksek personel maaşı ise brüt 7 bin 845 TL'den, brüt 11 bin 302 TL'ye yükseldi.

İş kollarına göre aylık brüt 110 ve 71 TL olan iş riski ücretleri, brüt 180 ve 130 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca tüm sendika üyelerine ilk kez bu sözleşmede, birinci yıl ilk altı ay için aylık brüt 150 TL, ikinci altı ay için aylık brüt 200 TL; ikinci yıl ilk altı ay için aylık brüt 250 TL, ikinci altı ay için ise aylık brüt 300 TL iş riski ücreti verilecek. Hesaplamalara, yol, yemek ve asgari geçim indirimi (AGİ) ayrıca dahil edilecek.

Sözleşmenin ilk yılı için birinci altı ayın başında grup ücretlerine brüt 32 TL; ikinci altı ayın başında ise brüt 15 TL yevmiye artışı yapılacak. İlk kez aylık brüt bir yevmiye işe devam teşvik primi de verilecek. Bir başka ilk ise birleştirilmiş sosyal yardım olacak. Birinci yıl aylık net 200 TL, ikinci yıl aylık net 300 TL ödenecek. Yıllık izin hak edişleri üçer gün artırılırken; yine ilk kez bu sözleşme ile birlikte tüm çalışanlara banka promosyon ücreti olarak net 1500'er TL ödeme yapılacak.

En büyük destek eğitime

Sözleşmede en büyük artışlar eğitime destek için yapıldı. İlk kez yılda 1300 TL'lik anaokulu/kreş/engelli çocuk yardımı verilecek. 215 TL olan ilkokul yardımı brüt 1300 TL'ye; aynı tutardaki ortaokul yardımı brüt 1500 TL'ye; 430 TL'lik lise yardımı brüt 1750 TL'ye ve 645 TL'lik üniversite yardımı brüt 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca dışarıdan üniversite eğitimi gören her personele yine ilk kez brüt 1500 TL'lik eğitim desteği sağlanacak.

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