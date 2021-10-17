İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için tahliye edilen ana hizmet binasının bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceğini belirlemek için oluşturulan Danışma Kurulu çalışmalara başladı. İlk toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danışma Kurulu üyelerine hitaben "Kentin kimliği ve üstlendiğimiz miras nedeniyle bu kararı sizlerle beraber almak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana hizmet binasının 30 Ekim depreminde tahliye edilmesinden sonra alanda ne yapılacağıyla ilgili önemli aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda alanın geleceğini belirlemek için oluşturulan farklı meslek dallarından 16 uzmanın bulunduğu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı. Tarihi Asansör'deki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Suphi Şahin, Barış Karcı, Ertuğrul Tugay, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Ertan Dikmen katıldı.

"Kurul tarafından kent mirası olarak değerlendirilmezse yıkacağız"

İzmir'in kalbi niteliğindeki alanın yeni süreçte nasıl işlevlendirileceği konusunda Danışma Kurulu üyelerinin önerilerinin alındığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binanın yıkılmasının gerektiğinin ortaya çıktığına vurgu yaptı. Başkan Soyer, "İzmir depremi sonrasında bizim belediye binasını ne yapacağımız çokça tartışıldı. Biz de bu tartışmaları çok ciddiye aldık ve bir kere daha bir kere daha test yaptırdık. İTÜ'nün yaptığı çalışma sonrasında ortaya çıktı ki, iki bloğun yıkılma zorunluluğu var. Güçlendirme tavsiye etmiyorlar. Diğer üç blokta güçlendirme yapılabileceğini söylediler. Ancak gördük ki güçlendirmenin maliyeti çok yüksek çıkıyor. Üstelik arkadaşlarımızın çalışma alanları yeni ilave kolonlarla çok daha sıkışık hale geliyor. Sonunda geldiğimiz nokta şu: Biz belediye olarak o binayı güçlendirme kararını versek bile beş bloktan iki tanesini yıkmak mecburiyetindeyiz. Sadece geriye kalan üç blokla ilgili güçlendirme yapmamız mümkün görünüyor. Bu hem kamu kaynağının doğru kullanılmaması gibi bir sonuç doğurabilir hem personelimizin güvenliğini tehdit edebilir hem de o binanın mimari özelliklerinin kaybolmasına yol açabilir. Özetle biz bu binanın yıkılması gerektiğine karar verdik. Tabii ki bizim bu kararımız kurulda. Kurul bir değerlendirme yapacak. Çünkü Mimarlar Odamız bu binanın korunması gerektiğiyle ilgili bir talepte bulundu. Kurulun kararına göre biz de gereğini yapacağız. Şunu net olarak söylemek istiyorum: Bu bina kurul tarafından korunması gereken bir kent mimarisi, kent mirası olarak değerlendirilmezse yıkacağız" dedi.

"Konak Meydanı kentin bütününü ilgilendiriyor"

Ana hizmet binası yıkılırsa ne yapılacağıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak tek başına karar vermeyeceklerini belirten Başkan Soyer şöyle konuştu: "Eninde sonunda bir belediye binasına ihtiyacımız var ama bu, kentin kalbinde yapılacak bir bina olunca sadece bizim kararımıza bırakılmamalı diye düşündük. Konak Meydanı, kentin bütününü ilgilendiren bir nokta. Oraya her ne yapılacaksa bunun mutlaka müzakere edilmesi, mümkün olduğu kadar çok fikrin bir araya getirilmesi gerekir. Bunun için bu ilk toplantıyı sizlerle yapıyoruz. Burada bizim söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Bir anıt mı yapalım, park olarak mı kalsın, meydana mı dahil edelim, sadece Meclis çalışmalarının yapılacağı, başkanlık makamının bulunduğu küçük sembolik bir bina mı yapalım? Bizim bu konuda hiçbir kararımızın olmadığını söylemeliyim. Her vatandaş gibi bizim de aklımızdan 'şöyle olsa iyi olur' diye geçen şeyler var ancak bunları konuşmamamız gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bu karar Konak gibi bir yerde alınacağı için doğru olmaz. Kentin kimliği nedeniyle, üstlendiğimiz miras nedeniyle bu kararı sizlerle beraber almak istiyoruz. "

Kurul önümüzdeki günlerde de kendi arasında toplantılar, incelemeler yaparak ortaya çıkacak kararı rapor halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunacak.

Süreç nasıl ilerledi?

30 Ekim depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana hizmet binasında yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında yapının tahliyesine karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, konunun uzmanları ve meslek odalarıyla çeşitli değerlendirme toplantıları yaptıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü'ne hazırlattığı raporu yayınladı. Raporda hizmet binasının genel mühendislik, yapı ve deprem güvenliği, maliyet, uygulama zorlukları ve kullanım açısından güçlendirilmesinin uygun olmadığı, yıkılmasının ve olası yıkıcı bir deprem sonrasında hemen kullanılabilecek yüksek performans ve kalitede yeni bir yapının yapılmasının daha akılcı bir çözüm olacağı görüş ve kanaatine varıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binasının yıkımı sonrasında yapı alanın kullanım şekli, yerine yapılacak yapının nasıl olabileceğiyle ilgili farklı meslek dallarından uzmanların olduğu 16 kişilik Danışma Kurulu oluşturarak çalışmalara başladı.

Danışma Kurulu'nda kimler var?

Prof. Dr. Ergün Aybars (Tarihçi-DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Prof. Dr. Fehmi Doğan (Mimar-İYTE Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Melih Ersoy (Şehir Plancısı-ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Hikmet Gökmen (Mimar-DEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer (Mimar- ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarı-EÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Özgür Özçelik (İnşaat Mühendisi-DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli (Mimar-İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu (Şehir ve Bölge Planlamacısı-İYTE Şehir ve Bölge Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ahenk Yılmaz (Mimar-Yaşar Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)

Deniz Aslan (Mimar/Peyzaj Tasarımcısı)

Tamer Başbuğ (Mimar-Mimarlar Odası İzmir Şubesi Eski Başkanı)

Ersen Gürsel (Mimar-Konak Meydanı Tasarımcısı)

Necip Mutlu (Mimar-Mimarlar Odası Eski Genel Sekreteri)

Hasan Topal (Mimar-Mimarlar Odası İzmir Şubesi Eski Başkanı

Mert Uslu (Mimar)

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