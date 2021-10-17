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Başkan Seçer, Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ni Gezdi

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Başkan Seçer, Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ni Gezdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü'nün birlikte organize ettiği 'Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ni ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü'nün birlikte organize ettiği 'Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ni ziyaret etti.

Kushimoto sokağı sanat doldu

Başkan Seçer, farklı kentlerden sanatçıların katıldığı festivali, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte gezdi. Trafiğe kapatılan Kushimoto Sokağı'nda müzisyenler, ressamlar ve performans sanatçıları yeteneklerini sergiledi. Birbirinden farklı stantların açılarak, ürünlerin sergilendiği festivalde renkli görüntüler yaşandı.

Yazar, senarist ve yönetmen Gani Müjde'nin de imza günü etkinliği düzenlediği standı ziyaret eden Başkan Seçer, usta sanatçıyla keyifli bir sohbette bulundu. Festival ziyareti boyunca yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Seçer, her yaştan Mersinli vatandaşla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Festival alanının son durağında ise Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği'nin otomobil sergisini gezen Başkan Seçer, eski model araçlardan birinde direksiyon başına geçti.

Yayın Tarihi: 17. 10. 2021 09: 03: 02

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