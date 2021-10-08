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Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı konuşmada, istişareye önem verdiğini belirtti.

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı konuşmada, istişareye önem verdiğini belirtti.

Yeni Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır, derneğin yönetim kurulu üyeleri Mehmet Alpaslan, Levent Ergül, Mehmet Gazi Karakış ve Faruk Titiz ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

"İlimizde önemli yatırımlarla ciddi istihdam sağlıyorlar"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, istişareye önem verdiğini söyledi. Sadıkoğlu, "Yeni Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır'a ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugün Baskil Malatya'dan ayrı düşünülemez, Baskilliler artık Malatya ile bütünleşmiş bir konumdadır. Baskilli birçok hemşerimizin ilimizde önemli yatırımları ve işletmeleri var, ciddi istihdamlar sağlıyorlar. İlimizin ticareti ve istihdamı konusunda gayret gösteriyor mücadele ediyorlar. Mustafa başkanımız her daim bizlerle istişare halinde. Malatya ile Baskil entegrasyonunda yaşanan problemlerin bizlere taşınması noktasında ciddi gayretleri var. Ticaret ve sanayi odamızın kapıları her daim Baskilli hemşerilerimize açıktır. Karşılaştıkları her türlü sorun karşısında onlarla birlikte çözüm arama gayretinde olacağız. Kendilerini odamızda ağırladığımız için memnunuz" dedi.

"Malatya'ya kazandırdığı vizyonu takdir ediyoruz"

Yeni Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır da, "Kıymetli başkanımızın bu güzel karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler Oğuzhan başkanımızın Malatya'nın sanayisine ve ticaretine kazandırdığı vizyonu takdir ediyoruz. Bu gayretli çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ticaret ve sanayi odası başkanımızdan çok memnunuz. Hiçbir ayrım yapmadan sadece sanayi ve ticarette değil Malatya'nın her problemi için koşan ve çözüm üreten bir başkanımız var. Bizleri misafir ettiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Çelebi, Meclis Üyeleri Mikail İkiz ve Oğuz Karakütük de yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

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Haber: Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem - Haberler
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