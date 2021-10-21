Başkan Özyiğit, "3 kupa hedefiyle tek yürek olalım"

Maç sonunda konuşan Başkan Özyiğit, "Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de şampiyonluğu hedefleyen takımımızın büyük bir seyirci kitlesiyle desteklenmesi gerekiyor. Bunun için halkımızı maçlarda tribünlere davet ediyorum. 3 kupa hedefiyle tek yürek olalım" dedi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası(Euro Cup Women) C Grubu ikinci maçında Polonya ekibi AZS UMCSLublin'i Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırladı. Maç boyunca rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 98-75'lik skorla maçtan galip ayrıldı ve Avrupa'da 2'de 2 yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, maçı Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanvekili Ali Adalıoğlu ile birlikte izledi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon maçlarını seyircisiz oynayan Mersin ekibi, uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisinin desteğiyle parkelere çıktı ve maçtan galip ayrılmayı başardı.

Başkan Özyiğit "Bu salonun kapasitesi oldukça yüksek ama Yenişehir halkına yetmemesi gerekiyor."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, maç sonu yaptığı açıklamada ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takım oyuncularını tebrik etti. Başkan Özyiğit, hem Avrupa hem de Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen bir takımın büyük bir seyirci kitlesiyle desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, vatandaşları maçlara davet etti.Başkan Özyiğit, "ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olarak ikinciAvrupa Kupası maçımızı da kazandık. İlk maçımızı deplasmanda ikincisini Mersin'de oynadık. İki maçtan da farklı skorla galip ayrıldık. Bu farklı galibiyetler başlangıçta hedef koyduğumuz Avrupa şampiyonluğu için de ne kadar iddialı olduğumuzu gösteriyor diye düşünüyorum. Bugün Polonya temsilcisine karşı 23 sayı fark attık. Servet Tazegül Spor Salonu'nda maçlarımızı oynuyoruz. Tüm maçlarımız ile ilgili bilgiler sosyal medya hesaplarımızdan ilan ediliyor. Cumartesi günü yine burada saat 15.00'te BOTAŞ'la lig maçımız var. İlk maçımızı Kayseri Bellona ile deplasmanda oynadık, o maçtan da farklı bir skorla galip ayrılmıştık. Şimdi de BOTAŞ'ı ağırlayacağız. Bu salonun kapasitesi oldukça yüksek ama Yenişehir halkına yetmemesi gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de şampiyonluğu hedefleyen takımımızın büyük bir seyirci kitlesiyle desteklenmesi gerekiyor. Bunun için halkımızı maçlarda tribünlere davet ediyorum.3 kupa hedefiyle tek yürek olalım"diye konuştu.

Özyiğit, "Spor ve sanat bizim vazgeçilmezimizdir"

Spor ve sanatın kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit, "Hem yarışmalarda, hem amatör sporda hem de profesyonel anlamda miniklerden başlayarak Yenişehirimizde sporu her kademede en üst seviye tutmak istiyoruz. Spor ve sanat bizim vazgeçilmezimizdir. Bu alanlara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri