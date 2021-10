Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı"

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Işık, ev sahipliği için birlik başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimine teşekkür etti.

Her fırsatta Esnaf Odaları ve esnaflarla birlikte olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik başkanı İbrahim Yiğit ve birlik yönetimi ile görüştü. Yapılan toplantıda konuşan birlik başkanı Yiğit, Başkan Işık'ın her zaman esnafların yanında olduğunu vurguladı. Yiğit, Pandemi ile birlikte Başkan Işık'ın esnaflara çok büyük destekleri olduğunu söyleyerek, ne zaman esnaflar için talepleri olsa yerine geldiğini belirtti. Birlik Başkanı Yiğit, "Kim esnafımızın dar zamanında yanında olursa, bizde yarın onun yanında olacağız. Bu sözü her yer de ve her ortamda söylüyorum. Tüm teşkilatım ve oda başkanlarım adına esnaflara verdiğiniz hizmetler ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Zor bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ev sahipliği için birlik başkanı Yiğit ve yönetimine teşekkür etti. Yapılan toplantının istişare toplantısı olduğunu ifade eden Başkan Işık, Covid-19'un ardından yeni dönemde nelerin yapılabileceğini birlikte görüşeceklerini söyledi.

Özellikle esnafların zor dönemde şehri terk etmeden, Kütahya'ya sahip çıktıkları için teşekkür eden Başkan Işık, "Bu şehre zor dönemde sahip çıktık. İyi günleri yaşayacağımıza inanıyorum. Oda başkanlarımızın tek tek görüşlerini alarak neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bu arada iki buçuk yıllık dönemde neler yaptık, yapıyoruz ve kalan süremizde de neleri planladığımızı başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA