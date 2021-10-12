Başkan Gökhan Konuklarını Ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gökhan Konuklarını Ağırladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Gökhan Konuklarını Ağırladı

Miralay Şefik Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ve Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü Sporcuları Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Miralay Şefik Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ve Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü Sporcuları Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

Başkan Gökhan 12 Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilk olarak Miralay Şefik Avcılık ve Atıcılık Kulübü yönetimini makamında ağırladı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette kulüp yönetimi verdiği destekler nedeni ile Başkan Gökhan'a teşekkürlerini ileterek, hediye takdiminde bulundu.

Başkan Gökhan ardından Çocukluk Bizde Kalsın Derneği eğitmenleri ve öğrencileri ile makamında bir araya geldi. Ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getiren Başkan Gökhan, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler ile de sohbet eden Başkan Gökhan, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Gökhan ziyaretler kapsamında son olarak Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı. Kulüp çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Gökhan, sporculara başarılar diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan sporculardan gelen talepleri dinledi. Ziyaret sonunda Başkan Gökhan ve sporcular karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

12. 10. 2021 17: 29

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Okan Bayülgen
Spor Lewis Hamilton Sergio Perez Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gökhan Konuklarını Ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:59:07. #1.11#