Başkan Gökhan Konuklarını Ağırladı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Miralay Şefik Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ve Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü Sporcuları Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

Başkan Gökhan 12 Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilk olarak Miralay Şefik Avcılık ve Atıcılık Kulübü yönetimini makamında ağırladı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette kulüp yönetimi verdiği destekler nedeni ile Başkan Gökhan'a teşekkürlerini ileterek, hediye takdiminde bulundu.

Başkan Gökhan ardından Çocukluk Bizde Kalsın Derneği eğitmenleri ve öğrencileri ile makamında bir araya geldi. Ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getiren Başkan Gökhan, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler ile de sohbet eden Başkan Gökhan, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Gökhan ziyaretler kapsamında son olarak Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı. Kulüp çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Gökhan, sporculara başarılar diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan sporculardan gelen talepleri dinledi. Ziyaret sonunda Başkan Gökhan ve sporcular karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

12. 10. 2021 17: 29

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