BAŞKAN EROĞLU: TOKAT'IMIZA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilırmak Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamladılar.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılan değişikliklerin ardından asfaltı tamamlanan yol trafiğe açıldı.

Çalışma alanlarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin birçok noktasında temel belediye faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Teknik ekibiyle birlikte incelemelerine devam eden Başkan Eroğlu, Yeşilırmak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "Çalışmalarımız Tokat'ımızın her bir noktasında devam etmekte. Bir taraftan asfalt, altyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da park çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapmış olduğumuz eserler noktasında Tokat'ımıza değer katmaya devam ediyoruz.

Yaklaşık 20 gündür Yeşilırmak Mahallemizde çok ciddi altyapı ve asfalt çalışmalarımız oldu. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Hacı Bektaş-ı Veli Caddemizde asfalt çalışmamızı tamamladık.

Gelincik Caddemizde de aynı şekilde yağmur suyu hatlarımızı yeniledik. İçme suyu hat çalışmalarımızda yenilememiz devam ediyor. İnşallah şehrimizin nice noktalarını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri