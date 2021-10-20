Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

SAKARYA (İHA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, fedakarca gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım" dedi. Başkan Yüce tüm muhtarları hafta sonu gerçekleşecek BMX Dünya Kupası yarışlarına davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya geldi. Programda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Ali Oktar, Bedrullah Erçin, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile muhtarlar yer aldı. Program sonunda Başkan Ekrem Yüce günün anısına Federasyon Başkanı Erdal Erdem'e plaket takdim ederken, 25 yılı aşkın süredir muhtarlık hizmetini sürdüren muhtarlara ise teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Devlet ile millet arasında köprü

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "7 yıldan beri 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Muhtarlar seçilmiş demektir. Muhtar vatandaşın her gün yanında olan, 7 gün 24 saat ulaşabileceği devletin ilk kapısıdır. Muhtarlarımız devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu özel gün vesilesiyle tüm muhtarlarımızı gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Devlet camiasının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor, ahirete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Ülkemiz adına daha iyi ve güzel hizmetler yapmak dileğiyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutlarım. Bizleri bu özel günümüzde bir araya getirerek ev sahipliği yapan, bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

Bu şehrin hizmetkarlarıyız

Birlikte hasbihal etmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamak için düzenlediğimiz buluşmaya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, fedakarca gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım. Biz bu şehrin hizmetkarlarıyız. Biz Sakarya'mızı yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz; şehrimize ve hemşerilerimize en güzel şekliyle hizmet etmemizi ve birlikte hareket etmemizi sağlayacak bu dostluk toplantıları benim azmimi perçinliyor. Heyecanımı artırıyor. Sakarya ve Sakaryalılar için hizmet etmek adına yola çıkmış ve hemşerilerimizin teveccühü ile göreve gelmiş siz kardeşlerimle birlikte olmak şehrimizin yarınlarına umutla bakmamı sağlıyor" diye konuştu.

BMX yarışlarına davet

Başkan Yüce, "Malumunuz Sakarya'mız artık dünyada çok az şehrin ve bölgenin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanını aldı. Türkiye'de ilk ve tek şehir Sakarya'mız oldu. Hamdolsun Allah'a ki Sakarya olarak Türkiye için bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Şehrimizi ve ülkemizi uluslararası spor camiasında temsil etme fırsatı bulduk. İnşallah 21 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek açılış seremonisiyle birlikte şehrimizde çok yoğun bir bisiklet sporu dönemi başlıyor. Seremonide çeşitli etkinlikler ve gösteriler olacak. Sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimizi 21 Ekim Perşembe akşamı saat 19.30'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisine davet ediyorum. 31 Ekim'e kadar sürecek olan etkinliklerimizde 4 farklı BMX Dünya Şampiyonası Turu gerçekleşecek. Bu süreç boyunca Sakarya EXPO 2021'i de açacağız inşallah. Yerelin dışında ulusal ve uluslararası pek çok firma ürünlerini tanıtacak. Expo'nun şehrimizin ekonomisine hareket katacağına canı gönülden inanıyorum. Her birinizi şampiyonalarda görmek umudu ve dileğiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA