Başkan Bulut, Odalar Müşterek Toplantısı'na katıldı

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - İlimizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın yasa gereği 4 ayda bir gerçekleştirdiği Odalar Müşterek Toplantısı, bu kez Gebze Ticaret Odası organizasyonunda yapıldı. Online olarak gerçekleşen toplantıya katılan Kocaeli Ticaret Odası, kentimiz iş dünyasının yetkinlik ve ürünlerinin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak olan Kocaeli Fuarcılık AŞ. konusunu gündeme getirdi.

DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Tüm odaların iştirakiyle kurulması planlanan Kocaeli Fuarcılık AŞ.'nin ilimizde düzenlenecek tüm fuar organizasyonlarını gerçekleştirerek, önemli bir ihtiyacı gidereceğine vurgu yapan Başkan Bulut, "Detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağımız Kocaeli Fuarcılık AŞ. hem kentimizin, hem iş insanlarımızın hem de ürünlerimizin hak ettiği kalitede organize edilen fuarlarla tanıtımına katkıda bulunacaktır" dedi. Odalar Müşterek Toplantısı'nda görüşülen ve ele alınan konular, TOBB'un gündemine de iletilecek.

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