Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı - Haberler
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Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş, din görevlileri ve müftülük personellerinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Kaymakam Solak, ilçede görev yapan din görevlilerinin canla başla çalıştıklarına çoğu kez şahit olduğunu belirterek, "Özellikle pandemi sürecinde ilçemizde yaşanan afetlerde din görevlilerimiz her zaman bizlere destek olmuş ve birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçemizde görev yapan tüm din görevlilerine başarılar diliyorum. Böyle bir günde bizleri bir araya getiren müftümüze ve sizlere çok teşekkür ediyorum ve bu vesile ile haftanızı da tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Kaymakam Solak, ilçede görev yapan başarılı din görevlilerine 'Başarı Belgesi' takdim etti. - VAN

Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı - Haberler
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