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Başdeğirmen, Balkan Şampiyonu Savaş'ı kutladı

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Başdeğirmen, Balkan Şampiyonu Savaş'ı kutladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Atlı Spor Kulübünü ziyaret etti.

ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Atlı Spor Kulübünü ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Romanya'da 24-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonasında, 105 km'de balkan şampiyonu olan Özge Savaş'ı başarısından dolayı kutladı.

Başkan Başdeğirmen, Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter ve milli antrenör Burak Yeter ile bir araya geldi, hafta sonu şehirde Türkiye Binicilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonasına ilişkin bilgiler aldı. Başkan Başdeğirmen, Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası için Isparta'ya gelen yarışçılarla da bir araya gelerek düzenlenecek yarışlarda başarı dileklerini iletti.

Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonasında, 105 km'de balkan şampiyonu olan Özge Savaş'ı başarısından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Balkan şampiyonluğu ile öncü oldunuz. Isparta artık atlı spor ile de anılacak. Daha nice başarılar diliyorum" dedi. Başdeğirmen, hafta sonu düzenlenen yarışmalara katılan sporcularla da sohbet etti.

Balkan Şampiyonu Özge Savaş atı Çilmaya'nın 10 yaşında olduğunu ve 5 yaşından buyana bu branşta yarıştığını dile getirirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Düzenlenen Balkan Şampiyonası ile ilgili bilgiler veren Savaş, "Güzel bir netice ile ilk kez böyle bir şampiyonluk alarak da döndük, bizde gururlandık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve neticesini aldık" görüşlerinde bulundu.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter de hafta sonu düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışması Türkiye Şampiyonasına ilişkin bilgiler verdi. Isparta'da 7. 'sini düzenledikleri bir müsabaka olduğunu dile getiren Yeter, "Başkanım ev sahipliğimizde gerçekleştirdiğimiz müsabakalara sizin de büyük bir katkınız oldu" dedi.

Cumartesi günü başlayan ve iki gün sürecek olan Atlı Dayanıklılık Yarışması Türkiye Şampiyonası 20, 40, 60, 80 ve 105 km olarak koşulacak, ayrıca çocuklar için de 10 km başlangıç koşusu yapılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kulüp idarecilerini tebrik ederek böyle bir müsabakayı Isparta'ya getirmenin öneminden bahsetti. Başdeğirmen, "Buraya çok emek verdiniz, yıllardır bu konuyla alakalı birçok çalışmalar yaptınız. Sporcular kazandırdınız, güzel bir ortamı ortaya çıkardınız. İnşallah bunu çok daha güzel yerlere birlikte taşıyalım. Sizleri tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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