Başbakan Sebastian Kurz istifa etti - Haberler
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Başbakan Sebastian Kurz istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti.

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kurz yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i halefi olarak önerirken, ÖVP Genel Başkanı olarak kalmayı ve mecliste liderliği devralmayı planladığını ifade etti. Kurz, kararını "yer açmak" ve ulusun "istikrarlı bir hükümete" sahip olmasını sağlamak için aldığını vurgulayarak, "Şu anda ihtiyacımız olan şey istikrar. Bu yüzden bu açmazın çözülmesine yardımcı olmak, kaosu önlemek ve istikrarı sağlamak için kenara çekilmek istiyorum" dedi.

Kurz'un istifasından önce muhalefet önümüzdeki salı günü Kurz'a karşı gensoru önergesi sunacağını duyurmuştu.

Sebastian Kurz ve diğer dokuz kişi ile üç örgütü "Ekonomik İşler ve Yolsuzluktan Sorumlu Savcılıkça güveni kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet şüphesiyle soruşturma altına alınmıştı.

Soruşturmaya neden olan iddiaların ise, 2016 ve 2018 yılları arasında "Maliye Bakanlığından alınan kaynakların, yalnızca partilerin siyasi çıkarlarına hizmet eden, kısmen manipüle edilmiş kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanılması" olarak gösterilmişti.

Kurz, geçtiğimiz ay da 2017 yılındaki koalisyonda olası yolsuzlukları araştırmak için muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonuna yalan ifade verdiği gerekçisi ile sorgulanmıştı.

Kurz ise suçlamaları asılsız olarak nitelendirdiği suçlamaları reddetmişti.

Başbakan Sebastian Kurz istifa etti

Başbakan Sebastian Kurz istifa etti

Başbakan Sebastian Kurz istifa etti

Başbakan Sebastian Kurz istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

 Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
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