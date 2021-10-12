BALIKESİR (Habermetre) - Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni kapsamında; başarılı sporcular ile Sporun Enleri ödüllendirildi. Programda, konuşan Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz"Büyükşehir Belediye Başkanı ve spora tutkulu biri olarak size net bir şekilde söylüyorum. 20 ilçe belediye başkanımızla ardınızdayız ve sizi hep destekleyeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Balıkesir Valiliği himayelerinde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında ve Altıeylül ile Karesi Belediyelerinin destekleriyle düzenlenen Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni, Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hafta boyunca yapılan birçok etkinliğin ardından düzenlenen kapanış törenine; Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdür Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İŞKUR Müdürü Nazım Balcı, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, ASKF Başkanı Metin Mengüç, BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer, Yüzyılın atleti unvanıyla onurlandırılan İsmail Akçay sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı.

170 KULÜBE NAKDİ DESTEK

Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında Amatör Spor Haftasını çeşitli etkinliklerle kutlayarak ödül töreniyle sonlandırdıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu "170 kulübümüze de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle nakdi yardım destekleri sağlayacağız. Bu vesileyle katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne, emeği geçen herkese ve burada ödül alacak sporcularımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

MENGÜÇ: YATIRIMLAR BALIKESİR'İN 20 SENESİNİ KURTARACAK

Amatör spor kulüpleri için büyük önem arz eden Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nin komplekse dönüştürülmesine büyük katkı sunan Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir'in 15-20 senesini kurtaracak tesisler ve kompleks yapıldığını ifade etti.

BAŞKAN YILMAZ: SPORA YAKLAŞIK 300 MİLYON YATIRIM

Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplam maliyeti yaklaşık 300 milyonu bulan bu yatırımların 20 ilçede amatör spora ve spor yapmak isteyen her vatandaşa hizmet edeceğini söyledi.

"BALIKESİR SPORLA KONUŞULSUN"

Balıkesir'in 4-5 yıl içerisinde birçok Yasemin Adar yetiştirebileceğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Amatör spor kulüplerimiz iki açıdan çok önemli. Nitelikli; Balıkesir'i ve ülkemizi temsil edecek sporcuları keşfedecek yer, ikincisi de kaliteli zaman geçirmek amacıyla spora yönelen vatandaşlarımızın kullanacağı yer. Amatör spor kulüplerimiz bu ihtiyacı çok ciddi bir şekilde karşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve spora tutkulu biri olarak size net bir şekilde söylüyorum; 20 ilçe belediye başkanımızla ardınızdayız ve sizi hep destekleyeceğiz. Tedbiri elden bırakmadan spor coşkumuzu sonuna kadar yaşayacağımız ve amatör kulüplerden, insanların tam destek aldığı bir ortama doğru gitmemiz gerekiyor. Şehrimiz ve ülkemiz adına bizleri, sporda temsil etmeleri için elimizden gelen desteği yapacağız. Spor; aşkımız tutkumuz olsun, Balıkesir sporla konuşulsun. " diye konuştu.

DEMİRÖZ: KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUYAN KALELER

Vali Hasan Şıldak'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, spor kulüplerinin sporun yanı sıra bir eğitim ocağı olduğunu vurgulayarak gençleri her türlü kötü alışkanlıktan koruyan kaleler olarak nitelendirdi.

Protokol konuşmalarının ardından, Ayna Kültür ve Sanat Spor Kulübü Halk Oyunları Solo gösterisini gerçekleştirdi.

BAŞARILI SPORCULAR VE SPORUN ENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şehrimizde spora gönül veren ve umut vaat eden başarılı sporcular ile antrenörlerine, protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilmesinin ardından 'Sporun Enleri Ödül Töreni'ne geçildi. Törende; 'Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur Ödülü' Balıkesir'in sevilen Basın emektarı rahmetli Otağ Fırıncıoğulları ile amatör spora gönül veren rahmetli Süreyya Altıntaş adına, yakınlarına verildi. 'Yılın Spor Muhabiri Ödülü' ise; haftalık spor gazetesi Holigan'ın sahibi Umut Çınar'ın oldu.

Balıkesir'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kuran Alper Şentürk 'Yılın Paralimpik Dalda En Başarılı Antrenörü' olurken, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında Tekerlekli Sandalye Milli Takımı sporcusu Uğur Toprak 'Yılın Paralimpik Dalda En Başarılı Sporcusu' oldu.

"Yılın En Başarılı Takım Antrenörü" 2020-2021 Sezonu TFF Birinci Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye 2. si Umut Baysal, "Yılın En Başarılı Spor Takımı" ise; 2020-2021 Sezonu TFF Birinci Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye 2. si Balıkesirspor Kulübü U19 oldu.

"Yılın En Başarılı Antrenörü" her yıl atletizmin değişik dallarında Türkiye Şampiyonları yetiştiren ve kendi sporcularıyla Milli Takımlarda ülkemizi temsil eden Niyazi Gülhan olurken, "Yılın En Başarılı Sporcusu" ise; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar Serbest Sitil Güreş Müsabakaları 76 kilogramda da Olimpiyat 3'üncüsü Yasemin Adar oldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri