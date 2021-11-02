Bartın Üniversitesi öğrencileri "Ar-Ge Pazarı" ile projelerini hayata geçiriyor

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesince düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı ile öğrencilerin finansman veya diğer yetersizlikler nedeniyle hayata geçiremedikleri önemli projelerin, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturularak desteklenmesi sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, 25-26 Ekim'de üniversitenin Kutlubeyyazıcılar Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen 4. Ar-Ge Proje Pazarı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri açısından oldukça kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uzun, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin en önemli yollarından birinin kamu, üniversite ve sanayi iş birliği olduğunu kaydetti.

Ar-Ge Pazarı'yla ülkenin teknolojik gelişimine katkı sunacak bütün fikir sahipleriyle yatırımcıların bir arada buluştuğu ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Uzun, şöyle konuştu:

"Bartın Üniversitemiz bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmak için Ar-Ge'den teknoloji geliştirmeye kadar, eğitim öğretimden sosyal katkıya kadar her alanda büyük gayret gösteriyor. Bunun son örneği de proje pazarı oldu. İki gün boyunca tam bir beyin fırtınası, birbirinden öğrenen, fikirleri olan, bu fikirleri değerlendirecek yatırımcıların bir arada olduğu, birbirlerine sorular sorarak daha iyiye nasıl ulaşabilirizin oluşturulduğu bir ekosisteme tanık olduk."

"Öğrencimiz, buradan edindiği birikimle şirket sahibi oldu"

Uzun, ekosistemin çok yararlı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neler kazandırdı bu ekosistem? Örneğin; 3. Ar-Ge Pazarı'nda birinci olan öğrencimiz, başlangıç sermayesi de diyebileceğimiz ama daha çok motivasyon anlamında, buradan edindiği birikimlerle projesini hayata geçirdi ve şirket sahibi oldu. Bu yıl birinci olan öğrencimizin projesi ise yine İstanbul'da bir Teknokent'te fikirden teknolojiye ulaşan süreçte ürün safhasına dönüşmüş ve ticarileşmiş noktaya ulaşmış. Dolayısıyla burada ödül alan bir fikir, proje ve ürün başlangıcının, ülkemizin yarın ilk 500'de, ilk 1000'de teknoloji geliştiren, ürün geliştiren firma seviyesine ulaşması en büyük hayallerimiz arasında. Bunun olacağına dair de güçlü işaretler alıyoruz."

Ar-Ge Pazarı'nın öğrencilerin proje geliştirmesine önemli katkı sağladığını belirten Uzun, etkinliğin tüm katılımcılar için ufuk açacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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