Bartın Belediye Başkanı Akın, kaza anını anlattı

ANKARA (DHA) - BARTIN'da, midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, evinde, hasta yatağında kaza anını anlattı. Akın, kazada ölen arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, kendisinin bir süre daha tedavisinin devam edeceğini açıkladı.

Bartın'da geçen pazar günü MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Midibüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise hastanenin ortopedi servisindeki 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden Cemal Akın, hasta yatağında kaza anını anlattı.

"Düğüne gitmiyorduk, bayrama gitmiyorduk, teşkilatımızın toplantısı için yola çıkmıştık. Saat 07.00 civarında Valiliğin oradan hareket ettik. 07.30 gibi kaza yaptık. Sonra bizi hastaneye getirmişler, ben oraları hatırlayamıyorum. Hastanede tomografi ve MR çekilmiş, onları hiç hatırlamıyorum. Birçok arkadaşımız yaralandı. Ben ise kazadan sonra hiç yataktan kalkmadım. Daha 15- 45 gün arasında tedavimin süreceğini öğrendim. Allah kimseye kaza bela vermesin."