Bartın Belediye Başkanı Akın, kaza anını anlattı - Haberler
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Bartın Belediye Başkanı Akın, kaza anını anlattı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Bartın Belediye Başkanı Akın, kaza anını anlattı

BARTIN'da, midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, evinde, hasta yatağında kaza anını anlattı.

ANKARA (DHA) - BARTIN'da, midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, evinde, hasta yatağında kaza anını anlattı. Akın, kazada ölen arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, kendisinin bir süre daha tedavisinin devam edeceğini açıkladı.

Bartın'da geçen pazar günü MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Midibüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise hastanenin ortopedi servisindeki 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden Cemal Akın, hasta yatağında kaza anını anlattı.

Cemal Akın, Ankara'da yapılacak bölge toplantısı için Bartın'dan 3 araçla hareket ettiklerini belirterek, "MHP'nin bu tür toplantılarına giderken, kendi makam aracımı çok kullanmam, arkadaşlarımın bulunduğu otobüse bindik. Maalesef benim de içinde bulunduğum ve 19 kişinin yaralandığı olayda Akmanlar bölgesinde kaza yaptık. Arkadaşlarımızın çoğu orada yaralandı. 2 arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş kardeşlerime rahmet diliyorum" dedi.

Yola çıktıktan yarım saat sonra kaza yaptıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Düğüne gitmiyorduk, bayrama gitmiyorduk, teşkilatımızın toplantısı için yola çıkmıştık. Saat 07.00 civarında Valiliğin oradan hareket ettik. 07.30 gibi kaza yaptık. Sonra bizi hastaneye getirmişler, ben oraları hatırlayamıyorum. Hastanede tomografi ve MR çekilmiş, onları hiç hatırlamıyorum. Birçok arkadaşımız yaralandı. Ben ise kazadan sonra hiç yataktan kalkmadım. Daha 15- 45 gün arasında tedavimin süreceğini öğrendim. Allah kimseye kaza bela vermesin."


Bartın Belediye Başkanı Akın, kaza anını anlattı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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