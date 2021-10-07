Son dakika haber | İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı
Son dakika haberler... İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı sokakta ikamet eden 2 aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (İHA) - İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı sokakta ikamet eden 2 aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 9 kişi
Fevziçakmak Mahallesi 1747 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları yan yana getirdiler.Burada yine tartışan taraflar kavgaya başladılar. Kavgada, Vedat Ş., Hakan Ş., Ali Ş. ve Halil Ş. ile karşı grupta bulunan Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. birbirine girdiler. Karşılıklı birbirlerine tabanca ve tüfek ile ateş etmeleri sonucu olarak Ali Ş. isimli şahıs sırt ve sol omuz kısmından ağır şekilde yaralandı. Kavgada mahalle sakinlerinden 3'ü kadın olmak üzere 5 kişi daha yaralandı. Savaş alanına dönen sokağa polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ali Ş. isimli şahıs ve diğer yaralılar Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer 8 yaralanın durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Mahallede geniş tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan ele geçirdi.
Mahalleyi abluka alan polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilişkisi olan 2 kişiyi de yakamla çalışmalarına devam ediyor.