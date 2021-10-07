Son dakika haber | İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

TARSUS, MERSİN (İHA) - İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı sokakta ikamet eden 2 aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 9 kişi

Fevziçakmak Mahallesi 1747 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları yan yana getirdiler.