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Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da Ayberk Karagöz isimli bar sahibi, kendi mekanında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kurşunların hedefi oldu. Göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Karagöz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'da gece saatlerinde bir barda çıkan kavgada silahlar patladı. Mekanındaki kavgayı ayırmak isteyen bar sahibi Ayberk Karagöz, göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Karagöz hastanede hayatını kaybederken, olayda yaralanan bir başka vatandaşın tedavisi sürüyor.

Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü

Saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki bara gelen Eren G. (30) ile Taha Küçükoğlu (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taha Küçükoğlu'nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı. Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren G.,, Aybek Karagöz'ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu'nu ise omzundan vurdu.

Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü

İhbar üzerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taha Küçükoğlu ise Bolu'ya sevk edildi. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından otomobille kaçan Eren G.,, polisler tarafından yakalandı. Silahı ırmağa attığını belirten Eren G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, tabancayı bulmak için çalışma başlattı.

Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü

Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü - Haberler
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